Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей юга России в последнюю неделю лета

СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Жаркая и солнечная погода без осадков ожидается на Юге России в последнюю неделю лета. В выходные в горах Северного Кавказа и в Сочи возможны кратковременные дожди, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Всю неделю [на Юге России] на фоне высокого атмосферного давления без осадков, солнечно и сухо. В конце недели в горах кратковременные дожди, но только в горных районах - в республиках Северного Кавказа и в городе Сочи", - сказал Синенков.

По его словам, в воскресенье на территории всего округа снова ожидается засушливая погода.

"Температурный режим характерен для конца августа на Юге России. Возможно, на 1-2 градуса выше нормы", - добавил Синенков.

В первую половину недели температура воздуха в Ростовской области будет на уровне около 30 градусов, в четверг она понизится до 24-26 градусов, однако в выходные снова начнет повышаться. В Краснодарском крае на текущей неделе воздух будет прогреваться до 32 градусов, а на следующей - до 35. В Ставрополе всю неделю будет без осадков до 29-35 градусов. В Волгоградской и Астраханской областях ожидается около 30 градусов тепла.