Кластер экотуризма планируют создать в Воронежском биосферном заповеднике к его 100-летию

ВОРОНЕЖ, 24 августа. /ТАСС/. Руководство Воронежского государственного природного биосферного заповедника планирует создать к 100-летию учреждения кластер экологического туризма "Чистое". В кластере появится первый в регионе музей лесничего, рассказала ТАСС руководитель отдела экологического просвещения заповедника Елена Палумбо.

"Планируется создание нового туристического экологического кластера "Чистое". В него войдут озеро Чистое, дно которого устлано дубовыми бревнами, а также два региональных объекта культурного наследия - дом лесничего и шишкосушильня. Также планируется, что в кластере будет полувольное содержание благородного оленя. Возможно, кластер будет создан к 100-летию заповедника", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, территория кластера с озером Чистым располагается ближе к районному центру Рамонь, бывшего имения внучки Николая I Евгении Ольденбургской. В настоящее время окраина ее бывших владений входит в Воронежский природный биосферный заповедник. По одной из версий, расселение европейского благородного оленя в этих местах началось после того, как животные сбежали из питомника Ольденбургских.

Собеседница агентства добавила, что в 2019 году Воронежский биосферный заповедник посетили более 80 тыс. человек, и создание туристического кластера экологического туризма "Чистое" увеличит приток туристов. "В доме лесничего будут создан музей, посвященный работе лесничих, работе госиспекторов [лесной охраны], подобного музея в регионе нет", - сказала начальник отдела экологического просвещения заповедника.

Воронежский государственный природный биосферный был создан для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположен в 40 км от города Воронежа на площади более 31 тыс. га, по его периметру находятся 18 населенных пунктов. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей. В 2013 году заповеднику присвоено имя натуралиста и писателя Василия Пескова.