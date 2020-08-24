Москалькова сожалеет, что Осипова после снятия ряда обвинений пока остается в тюрьме в США

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила сожаление, что после снятия американским судом обвинений в вымогательстве с россиянки Богданы Осиповой наказание ей не было изменено. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Апелляционный суд США снял с гражданки РФ Богданы Осиповой обвинения в вымогательствах. Хочется верить, что был услышан и наш голос в защиту Богданы. Но, к сожалению, мера наказания осталась той же, мы не оставляем надежды быть услышанными", - цитирует пресс-служба слова Москальковой.

На прошлой неделе российский омбудсмен обратилась к генпрокурору США Уильяму Барру с просьбой о поддержании ходатайства Осиповой об изменении ей наказания на не связанное с лишением свободы. 21 августа стало известно, что апелляционный суд в штате Канзас снял с Осиповой обвинения в вымогательстве. Согласно решению, суд "частично изменил" предыдущие решения по этому делу, в частности, в том, что касается обвинения в вымогательстве средств, а также требования о погашении россиянкой расходов, понесенных адвокатом ее бывшего супруга.

Россиянку в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения. Осипова находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут). В конце июля ей через суд было отказано в возможности продолжить отбывание наказания под домашним арестом, поскольку она якобы не предоставила весомых доказательств того, что, будучи отпущенной под домашний арест, не намерена бежать из страны.