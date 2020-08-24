{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова сожалеет, что Осипова после снятия ряда обвинений пока остается в тюрьме в США

Уполномоченный по правам человека в РФ при этом "не оставляет надежды быть услышанными"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила сожаление, что после снятия американским судом обвинений в вымогательстве с россиянки Богданы Осиповой наказание ей не было изменено. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Апелляционный суд США снял с гражданки РФ Богданы Осиповой обвинения в вымогательствах. Хочется верить, что был услышан и наш голос в защиту Богданы. Но, к сожалению, мера наказания осталась той же, мы не оставляем надежды быть услышанными", - цитирует пресс-служба слова Москальковой.

На прошлой неделе российский омбудсмен обратилась к генпрокурору США Уильяму Барру с просьбой о поддержании ходатайства Осиповой об изменении ей наказания на не связанное с лишением свободы. 21 августа стало известно, что апелляционный суд в штате Канзас снял с Осиповой обвинения в вымогательстве. Согласно решению, суд "частично изменил" предыдущие решения по этому делу, в частности, в том, что касается обвинения в вымогательстве средств, а также требования о погашении россиянкой расходов, понесенных адвокатом ее бывшего супруга.

Россиянку в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения. Осипова находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут). В конце июля ей через суд было отказано в возможности продолжить отбывание наказания под домашним арестом, поскольку она якобы не предоставила весомых доказательств того, что, будучи отпущенной под домашний арест, не намерена бежать из страны.

Теги
СШАРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
Пандемия COVID-19
ВОЗ обсуждает с властями РФ российскую вакцину от коронавируса
В организации заявили, что крайне важной является третья фаза клинических испытаний вакцины
Читать полностью