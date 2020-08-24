В Москве госпитализация потребовалась 8% школьников, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Только 8% детей школьного возраста в Москве, у которых был диагностирован коронавирус, потребовалась госпитализация, остальные болели в легкой форме. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Дети болеют достаточно легко. За весь период только 8% детей школьного возраста подлежали госпитализации из общего объема детей [с коронавирусом], которых также были только считанные проценты", - сказала Ракова.

Она отметила, что это дает шанс начать новый учебный год в привычном формате, но с дополнительными мерами безопасности, чтобы исключить распространение новой коронавирусной инфекции. В школах дополнительное образование будет организовано так же, как и раньше: допгруппы и кружки.

По ее словам, группа может быть организована только из детей из одной параллели. Продленки также будут организованы для параллельных классов.

"Что касается работы бассейнов в школах, то мы приняли решение о том, что до 1 октября не будем их открывать в школах. Пока что хорошая погода, пусть дети проведут больше времени на свежем воздухе", - добавила Ракова.

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