Во "ВКонтакте" появился раздел для поиска работы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новый раздел для поиска работы появился в браузерной версии и в мобильном приложении "ВКонтакте". Раздел запущен совместно с сервисом Worki, говорится в сообщении компаний.

Новый раздел "Работа" запущен на базе платформы VK Mini Apps в виде отдельного мини-приложения, которое позволяет соискателям опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, подбираемые индивидуально для каждого пользователя. В десктопной версии "ВКонтакте" новый раздел доступен в меню, а в мобильном приложении - во вкладке "Сервисы".

В компаниях рассказали, что лента вакансий в разделе "Работа" формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации, а всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров, на основе которых строятся рекомендации пользователям.

"Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров: предпочитаемых профессий, расстояния до места работы, зарплаты, типа работы. Быстрее найти подходящую занятость помогут и подсказки от Worki: они дадут советы о том, как заполнить анкету и как пользоваться сервисом", - добавили там.

Когда соискатель откликнется на позицию, для него и работодателя создается диалог в сообщениях "ВКонтакте", где можно будет задать дополнительные вопросы или договориться о дате собеседования.

Платформа для мини-приложений "ВКонтакте" VK Mini Apps была запущена в 2018 году. Сегодня платформа насчитывает 20 тыс. активных мини-приложений. Ежемесячная аудитория мини-приложений во время самоизоляции достигала 36 млн человек.

Worki - сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации, основанный в 2017 году. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group.