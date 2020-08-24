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Пандемия COVID-19

В ВОЗ сообщили, что к партнерству по вакцинам от коронавируса присоединились 172 страны

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Сто семьдесят две страны присоединились к международному механизму COVAX ("Ковакс"), целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил о направленном им на минувшей неделе всем странам письме с просьбой присоединиться к партнерству по ускорению разработки средств против коронавируса. "По состоянию на сегодняшний день 172 страны участвуют в глобальном механизме COVAX", - сказал гендиректор. По его словам, сейчас "в портфеле насчитывается девять вакцин". "Мы работаем со всеми производителями вакцин, чтобы обеспечить всем странам, которые своевременно присоединяются к этим усилиям, справедливый доступ ко всем лицензированным и одобренным вакцинам", - констатировал глава ВОЗ.

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