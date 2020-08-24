Данные о достопримечательностях Владимирской области осенью появятся в приложении Russpass

ВЛАДИМИР, 24 августа. /ТАСС/. Полные данные о достопримечательностях и популярных у туристов объектах Владимирской области появятся в доступе на цифровой туристической платформе Russpass, разработанной правительством Москвы, до октября 2020 года. Об этом ТАСС сообщил и. о. председателя комитета по туризму области Алексей Цыганов.

В конце июля 2020 года администрация Владимирской области и комитет по туризму Москвы подписали соглашение о сотрудничестве, одной из задач которого станет размещение контента о регионе на туристическом электронном сервисе Russpass.

"Москва сделала федеральный проект Russpass - это маркетплейс, на котором будет представлена информация обо всех основных достопримечательностях Владимирской области, то есть мы идем на московский рынок, с помощью Москвы мы идем на международный рынок. Мы уже внесли туда информацию, сейчас ее будут довносить, мы рассчитываем, что это будет сделано до октября", - сказал он.

Как уточнил собеседник агентства, доля московских туристов в турпотоке региона составляет до 70%, в 2019 году Владимирскую область посетили 4,9 млн туристов и экскурсантов.

Платформа Russpass разработана по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий. На данный момент Russpass поддерживает русский и английский языки, но в будущем онлайн-сервис будет доступен на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках.