Дошкольные образовательные учреждения Москвы примут около 450 тыс. детей 1 сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новый детский сад в составе школы № 2 098 открыли в районе Западное Дегунино на Анагрской улице. Всего в этом году дошкольные образовательные учреждения примут почти 450 тыс. детей, сообщил мэр города Сергей Собянин на открытии учреждения.

"Город готовится к 1 сентября. С нетерпением готовятся сотни тысяч детей, их родители, вся городская система. Особенно волнуются самые маленькие, которые придут в детские сады. Всего в Москве около 450 тыс. маленьких москвичей придут в дошкольные образовательные учреждения - это целая страна", - сказал Собянин.

По его словам, к новому учебному году были отремонтированы и обеспечены новым оборудованием действующие детские сады. "В этом году ситуация будет непростая, нужно будет поберечься от простуды и коронавируса. Тем не менее, система (образования - прим. ТАСС) готова. Мы строим десятки новых образовательных учреждений, в том числе и детских садов", - отметил мэр. Например, построенный в Западном Дегунино детский сад отвечает всем требованиям комфорта и безопасности.

Детские сады Западного Дегунино посещают порядка 3,5 тыс. детей. В районных школах открыто 119 дошкольных групп полного дня, 16 групп кратковременного пребывания и семь семейных детских садов. В настоящее время потребность местных жителей в местах в детские сады полностью удовлетворена.

Всего с 2011 года в Москве было построено 382 здания образовательных учреждений, в том числе 284 детских сада и 98 школ. Из общего числа новых детских садов и школ 246 объектов построены за счет городского бюджета, 136 - за счет инвесторов. С начала 2020 года введены в эксплуатацию 13 объектов образования. До конца года планируется построить еще девять детских садов и 19 школьных здания. 1 сентября 2020 года первых учащихся примут 18 новых детских садов и школ, где смогут обучаться 2 565 дошколят и 5 025 школьников.