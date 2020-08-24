ВОЗ обсуждает с властями РФ российскую вакцину от коронавируса

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждает с российскими властями разработанную в РФ вакцину. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Мы находимся в диалоге с российским властям и запросили информацию относительно безопасности и эффективности", - отметила она.

По словам Сваминатан, крайне важной является третья фаза клинических испытаний вакцины, которая в настоящее время продолжается.

Со своей стороны старший советник генерального директора организации Брюс Эйлворд уклонился от ответа относительно того, рекомендует ли ВОЗ использовать российскую вакцину. "В том, что касается использования специфических вакцин, рекомендация ВОЗ на этот счет осуществляется в рамках процесса лицензирования", - заявил он.

В разных странах ведутся десятки разработок вакцины. Пока официально одну из них - Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи - зарегистрировала Россия, ставшая первой страной, заявившей о готовности препарата. Вакцина, получившая название "Спутник V", прошла клинические испытания в июне - июле. Она основана на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. РФ уже получила заявки от двух десятков стран на поставку препарата. Готовность провести свои тесты российской вакцины выразили в Мексике и Бразилии.

Затем о регистрации своей первой вакцины заявил Китай. Из западных наиболее перспективной из вакцин-кандидатов считается разрабатываемая учеными британского Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca с участием итальянской фирмы Irbm. Препарат проходит третью стадию исследований. Эта вакцина в случае успешного хода ее тестирования должна поступить в европейские страны, включая Италию, к началу следующего года.