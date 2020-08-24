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Пандемия COVID-19

ВОЗ не исключает возможности повторного заражения коронавирусом

Ранее в Гонконге был выявлен случай повторного инфицирования

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что коронавирусом можно заразится повторно, однако призывает не делать поспешные выводы. Об этом заявила в понедельник эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, комментируя информацию о том, что в Гонконге был выявлен случай повторного инфицирования.

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"Не исключено, что повторное инфицирование может иметь место, - отметила она. - Однако не нужно делать быстрые выводы".

"По другим коронавирусам мы знаем, что иммунитет сохраняется на протяжении какого-то времени, - добавила эксперт. - Пока мы видим, что у людей, перенесших заболевание, имеется иммунитет. Однако исследования, в том числе касающиеся нейтрализующих реакций, продолжаются".

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