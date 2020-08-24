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Власти Ярославля обеспечат школьными принадлежностями пострадавших от взрыва детей

Сейчас в пункте временного размещения находится 101 человек, в том числе 25 детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Детям, эвакуированным из десятиэтажного дома в Ярославле, где после взрыва обрушились перекрытия одного из подъездов, будут выданы необходимые для учебы школьные принадлежности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"Людям будут выданы предметы первой необходимости, продукты и лекарства, а школьники будут обеспечены всеми необходимыми школьными принадлежностями", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе правительства Ярославской области, сейчас в пункте временного размещения находится 101 человек, в том числе 25 детей. "Обращений в медпункт за медпомощью за ночь не было. Психологи продолжают работать с пострадавшими", - информирует пресс-служба.

Теги
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