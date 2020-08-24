Путин отметил снижение численности населения России

НОВО-ОГАРЕВО, 24 августа. /ТАСС/. Численность населения России в настоящее время снижается, в том числе и в силу объективных обстоятельств. На это обратил внимание президент Владимир Путин.

На встрече в понедельник с губернатором Ростовской области Василием Голубевым глава государства отметил, что власти РФ в последние годы уделяют большое внимание проблемам демографии.

"К сожалению, после определенного подъема (здесь мы отмечали положительные тенденции), в связи с целым рядом в том числе и объективных обстоятельств у нас наблюдается сокращение численности постоянного населения", - сказал Путин. Он при этом подчеркнул, что "в Ростовской области, несмотря на то, что это южный, благоприятный климатически регион, сокращение происходит даже в большем объеме, чем в среднем по стране".

"Да, это правда, Владимир Владимирович. Это правда", - ответил губернатор. Он подчеркнул, что в этом направлении еще предстоит продолжать работу - создавать условия для роста рождаемости и сокращения смертности, а также для притока людей в Ростовскую область. Путин, в свою очередь, обратил внимание Голубева, в частности, на вопросы развития социальной инфраструктуры в регионе. "Количество врачей в Ростовской области на 10 тыс. человек меньше, чем в среднем по стране, и меньше мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу, чем по стране. Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно", - сказал президент.

Ранее в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент России говорил, что убыль населения в РФ в 2019 году составила 260 тыс. человек, несмотря на увеличение продолжительности жизни и снижение показателей смертности. По его словам, такая убыль прогнозировалась заранее, так как в детородный возраст сейчас вступило меньше людей, чем было несколько лет назад.