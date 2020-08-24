Голубев: объемы строительства в Ростовской области на 18% отстают от планов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Объемы индивидуального жилищного строительства в Ростовской области по итогам первого полугодия 2020 года на 18% отстают от запланированных показателей. Как в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путины заявил губернатор региона Василий Голубев, власти планируют снизить плановую задачу по вводимому жилью.

"Два года - 2019 и 2020 - это заметное сокращение индивидуального жилищного строительства. Сейчас отставание по полугодию - 18%, даже с хвостиком. На уровень прошлого года мы планируем выйти, это 2 млн 600 тыс. кв. метров с лишним жилья. У нас плановая задача была по этому году - больше 2 млн 800 тыс.", - сказал Голубев, отвечая на вопрос президента о том, почему сокращаются объемы строительства.

Кроме того, Голубев отметил, что региональные власти взаимодействуют с Минстроем РФ по корректировке показателей за год, не корректируя период до 2024 года. "Мы взаимодействуем с Министерством строительства относительно корректировки года, не корректируя период до 2024 года, с задачей его выполнить в полном объеме. И предпринимаем дополнительные усилия, чтобы новые строительные площадки задействовать. У нас есть неплохие заделы в таких городах, как Ростов, Новочеркасск", - отметил глава Ростовской области.

При этом Голубев подчеркнул, что восстановление объемов строительства является одним из приоритетов региональных властей. "В целом строительная программа, Владимир Владимирович, у нас даже плюсует, но жилье, вы правильно сказали, у нас действительно минусует, и полугодие это тоже показало. Поэтому это стало нашим приоритетом. Мы будем работать над тем, чтобы корректировки, которые сегодня вносятся, позволяли нам, во-первых, выполнять задачи года и, конечно, добавить, если иметь в виду задачи национальных проектов", - заключил губернатор.

В Ростовской области в 2019 году было введено более 2,6 млн квадратных метров жилья, что на 13% больше, чем годом ранее. Регион по показателям занял шестое место среди субъектов РФ. Большая часть многоквартирных домов была построена в Ростове-на-Дону - около 1,2 млн квадратных метров жилья, только в декабре здесь было введено в эксплуатацию 12 многоэтажных домов общей площадью более 150 тыс. кв. метров.