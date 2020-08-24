Специалисты Роспотребнадзора прибыли в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 24 августа. /ТАСС/. Группа специалистов Роспотребнадзора прибыла в Узбекистан для оказания содействия в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия республики.

"Группа из семи специалистов Роспотребнадзора, в которую вошли инфекционисты, вирусологи и эпидемиологи, прибыла в Ташкент для помощи коллегам из Узбекистана", - сказал представитель пресс-службы. По его данным, российские специалисты будут работать в республике до 5 сентября в структурных подразделениях Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана в Ташкентской, Джизакской и Самаркандской областях.

16 августа в Узбекистан из России для помощи в борьбе с распространением коронавируса уже прибыли 40 медицинских специалистов. Как сообщили в посольстве РФ в Узбекистане, в группу входят врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи, эндокринологи. Ожидается, что в течение месяца они будут работать в клиниках столицы и регионов Узбекистана.

С 15 августа в Узбекистане началась поэтапная отмена карантинных ограничений. Возобновилась работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, а также внутренние авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки. Открылись санатории, пансионаты, гостиницы, предприятия общепита, салоны красоты и парикмахерские. С 20 августа начали работать рынки стройматериалов и непродовольственных товаров, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны.

При этом на всей территории республики сохраняется масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, концертов и театральных представлений, а также деятельность дискотек, спа и массажных салонов, караоке, бильярдных клубов, игровых центров и кальянных. Людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. 16 августа в Узбекистан вылетела группа российских врачей, которые помогают местным коллегам в борьбе с распространением инфекции. По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 39 065 случаев заражения коронавирусом, 34 987 пациентов выздоровели, 275 умерло.