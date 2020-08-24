Первый полуфинал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" выявил 30 команд-победителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Южный IT-хаб в Ростове-на-Дону, ставший площадкой для первого полуфинала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", подвел итоги работы 110 команд, принявших участие в конкурсе. Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", победителями стали 30 команд.

Участники конкурса решали одну из десяти задач в области информационной безопасности, автоматизации взаимодействия граждан с органами власти, жилищно-коммунальных вопросов, работы с молодежью и других, сообщили в пресс-службе.

"В Ростове-на-Дону подвели итоги первого полуфинала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Из 110 команд-участников Южного IT-хаба выбраны 30 команд-победителей, которые разделили призовой фонд в 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, в полуфинале конкурса приняли участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога, Краснодара. "Участники хакатона представили 73 качественных цифровых решения. Все проекты имеют работающий код и готовы к внедрению", - отметил Комиссаров.

Лучшие решения, которые уже являются самостоятельными IT-продуктами, будут внедряться, отметили в пресс-службе. Так, для "Почты России" команды предложили сервисы, которые позволят узнать, какие услуги и продукты пользуются спросом у граждан и улучшат качество оказания услуг. Победителями в кейсе от компании "Россети" на базе машинного зрения создана система контроля состояния оборудования. Это позволит обслуживать оборудование с минимальным вмешательством сотрудников или вообще без него. Команды, работавшие с "Агентством инноваций Ростовской области", с помощью технологии машинного обучения разработали вариации интерактивной карты для оценки потенциала инновационных компаний региона.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". К его реализации приступили в апреле 2019 года. Задания для конкурсантов готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, Ростелеком, Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж". Второй конкурс начался в марте.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.