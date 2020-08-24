Линейки в школах Севастополя пройдут для первоклассников и выпускников

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Праздничные линейки 1 сентября пройдут для первоклассников и учащихся выпускных классов школ Севастополя, решение о празднике для других детей учреждения должны принять сами, сообщила на заседании городского оперштаба директор Департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

"1 сентября у нас через неделю, и, пожалуй, никогда еще с таким нетерпением дети, педагоги и, особенно, родители не ждали его наступления. <...> У нас обстановка позволяет провести на свежем воздухе наши линейки. 1 сентября должен быть праздник, особенно у детей первых и одиннадцатых классов. Другие параллели - по необходимости, каждая школа будет решать самостоятельно", - сказала Богомолова.

В свою очередь врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что не стоит требовать от участников надевать маски на время праздничных линеек, если они будут проходить на улице. "Что касается уличных линеек, [ношение масок] должно быть не требование, а рекомендация. <...> У нас разные публичные мероприятия проходят, но на улице не все соблюдают масочный режим, хотя мы рекомендуем и маски на концертах раздаем, и поэтому странно было бы заставлять. Но что касается захода в школы - там [для родителей надеть маску] обязательно", - сказал Развожаев.

Также Богомолова сообщила, что все учебные заведения города прошли проверку перед началом учебного года, в состав комиссий входили сотрудники МЧС и Росгвардии, которые проверяли здания с точки зрения безопасности. Отдельную проверку провел Роспотребнадзор.

Согласно озвученным данным, расписание будет сформировано так, чтобы перемены у детей происходили в разное время. В школах и других учебных заведениях города будет введен масочный режим для преподавателей и студентов (на школьников это требование не распространится), будет организовано несколько входов, чтобы развести потоки детей, и всем будет измеряться температура. В свою очередь Развожаев поручил провести тестирование на коронавирус для учителей, причем сделать это на рабочих местах педагогов.

По данным правительства, в городе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 468 человек (в том числе четыре новых случая за последние сутки), уже выздоровели 363. Умерли 15 заразившихся коронавирусом. При этом за весну и начало лета, когда по всей стране наблюдался пик, в Севастополе были зарегистрированы только 150 случаев инфицирования; остальные - за те два месяца, что город принимает туристов из других регионов.