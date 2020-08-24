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Около 7 тыс. медиков получили стимулирующие выплаты в Ростовской области

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что все выплаты произведены в полном объеме

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 7 тыс. медработников в Ростовской области получили стимулирующие выплаты из федерального бюджета на общую сумму более 1,2 млрд рублей за помощь пациентам с коронавирусом. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор региона Василий Голубев, уточнив, что еще более 4,7 тыс. человек получили региональные доплаты.

"Мы продолжаем реализацию мер по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции с учетом указов президента страны и постановлений правительства. 4293 человека сегодня работают в наших инфекционных госпиталях. Реализуем меры стимулирующей поддержки. Более 7 тыс. получили поддержку за счет бюджета объемом более одного миллиарда 290 миллионов и 4725 человек получили из регионального бюджета почти 179 миллионов рублей", - сказал Голубев, не уточнив период, за который произведены выплаты медикам.

Губернатор отметил, что все выплаты произведены в полном объеме. "Произвели в полном объеме, и стараемся за этим следить, страховые выплаты медицинским работникам, которые заразились инфекцией", - сказал он.

Голубев также отметил, что в настоящий момент в регионе развернуто 2664 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а медицинские учреждения обеспечены всем необходимым. "Мы из регионального бюджета, чтобы поддержать федеральные решения, уже запланировали и тратим, образно говоря, деньги на решение этой задачи. 4,7 миллиарда рублей, из которых, как я вас информировал, 2,7 - это новый, [построенный] в чистом поле инфекционный госпиталь, 2,7 миллиарда рублей", - рассказал глава региона.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 13,3 тыс. человек. Последние несколько дней число ежедневно выявляемых случаев составляет около 125 человек.

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Путин, Владимир ВладимировичГолубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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