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Лукашенко заявил, что массовые акции в Белоруссии не способствуют затуханию коронавируса

При этом президент республики считает, что ситуация с пандемией в Белоруссии лучше, чем во многих странах
' ТАСС/Ruptly'

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Массовые манифестации на улицах Белоруссии не позволяют свести к минимуму уровень заболеваемости коронавирусом, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, представляя на пост главы Минздрава Дмитрия Пиневича, который до этого работал в должности первого заместителя министра.

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При этом президент считает, что ситуация с пандемией в Белоруссии лучше, чем во многих странах. "Бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают о себе знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то, - констатировал Лукашенко

"Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит", - сказал он.

При этом Лукашенко в целом доволен тем, как была организована в стране работа по противодействию коронавирусу. "Должен признать, что работали неплохо. Особенно во втором периоде этой болезни. Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали что-то. Но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом, запас коек создали, аппаратов искусственной вентиляции легких, научили людей лечить и помогали регионам", - отметил президент.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия COVID-19Кризис в Белоруссии
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