В Поволжье температура воздуха на этой неделе превысит норму на несколько градусов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Температура воздуха выше климатической нормы на 2-3 градуса ожидается в большинстве регионов Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе. В Саранске, Пензе, Самаре воздух прогреется до 27-28 градусов тепла, сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В целом в регионах Приволжского федерального округа температура воздуха на неделе будет на 2-3 градуса выше климатической нормы", - сказал Синенков.

Он уточнил, что в Нижегородской области ожидается около 23-25 градусов тепла, а в выходные воздух прогреется до 26 градусов. В Уфе температура воздуха в начале недели ожидается около 22-24 градусов, в выходные также потеплеет до 26 градусов. В Самаре ожидается до 27 градусов тепла, в Казани - около 24-25 градусов, в Пензе, Саранске - около 26-28 градусов.

В Удмуртии после прохладной рабочей недели уже в минувшие выходные температура воздуха начала повышаться. Так, в субботу и воскресенье днем столбики термометров поднимались до 20 градусов тепла, а в начале недели синоптики прогнозируют сухую погоду и повышение температуры днем до 25 градусов. Потеплело и в Кирове, где на прошлой неделе было достаточно холодно. В ближайшие дни температура воздуха в Кирове будет держаться около 20-22 градусов тепла, в четверг и пятницу потеплеет до 24 градусов, а к выходным вновь ожидается около 20 градусов тепла.

По словам Синенкова, в плане осадков на предстоящей неделе погода в регионах ПФО будет неустойчивая, возможны кратковременные и затяжные дожди. "Во вторник кратковременные дожди пройдут практически везде, в первую очередь на севере и северо-востоке округа - в Кировской области, Удмуртии, Пермском крае, Башкирии, Татарстане, на юге - в Самарской области, Пензенской области, Мордовии - без существенных осадков. В среду определять погоду в большинстве регионов будет антициклон, осадки ожидаются только в Нижегородской и Кировской областях. В четверг и пятницу практически везде без осадков, в выходные везде будет солнечно и достаточно тепло", - отметил Синенков.

В некоторых регионах ПФО сохраняется повышенная пожарная опасность. Так, в Саратовской области в ряде районов ГУ МЧС объявило оранжевый уровень опасности, причиной стала чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс с дальнейшим распространением по территории области. По данным ГУ МЧС по Кировской области, в регионе прогнозируется 1-4 класс пожарной опасности, возможно возникновение 1-2 очагов природных пожаров. В Оренбургской области 24 августа 4 класс пожарной опасности прогнозируется на территории трех муниципальных образований: в городе Бузулук, в Бузулукском и Новосергиевском районах.