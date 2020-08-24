Власти Каталонии запретили собираться группами более 10 человек

МАДРИД, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Каталонии решило ужесточить карантинные меры из-за распространения коронавируса и запретить на всей территории автономного сообщества собираться группами более 10 человек за исключением тех случаев, когда такие собрания происходят на работе или в транспорте. С таким заявлением в понедельник выступил глава регионального правительства Ким Торра, сообщила El Periodico.
По ее данным, мера вводится на 15 дней. Отмечается, что сохраняются ограничения на работу ночных развлекательных заведений.
Власти Каталонии также сообщили, что в период с 15 сентября по 15 ноября в школах будет проведено около 500 тыс. ПЦР-тестов для оценки эпидемиологической ситуации. Как отмечает издание, в ближайшие дни будут объявлены дополнительные меры.
С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 386 тыс. заболевших. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.
Темпы распространения коронавируса в Испании снизились по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.