Власти Каталонии запретили собираться группами более 10 человек

МАДРИД, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Каталонии решило ужесточить карантинные меры из-за распространения коронавируса и запретить на всей территории автономного сообщества собираться группами более 10 человек за исключением тех случаев, когда такие собрания происходят на работе или в транспорте. С таким заявлением в понедельник выступил глава регионального правительства Ким Торра, сообщила El Periodico .

По ее данным, мера вводится на 15 дней. Отмечается, что сохраняются ограничения на работу ночных развлекательных заведений.

Власти Каталонии также сообщили, что в период с 15 сентября по 15 ноября в школах будет проведено около 500 тыс. ПЦР-тестов для оценки эпидемиологической ситуации. Как отмечает издание, в ближайшие дни будут объявлены дополнительные меры.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 386 тыс. заболевших. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Темпы распространения коронавируса в Испании снизились по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.