Ростовский губернатор считает необходимым продолжить работу по оздоровлению реки Дон

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Работу по оздоровлению и нормализации водохозяйственной обстановки в бассейне реки Дон необходимо продолжить с привлечением специалистов, ученых и профильных федеральных министерств, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Вы дали поручение Министерству природных ресурсов, которое занималось подготовкой плана по реке Дон и Цимлянскому водохранилищу. Надо сказать, что динамика заметная, например, по финансированию Багаевского гидроузла и реконструкции Донского магистрального канала, который затем раздает воду по всей территории мелиорированных земель. Мне кажется, что в продолжение того, что делается по Волге (программа оздоровления Волги в рамках нацпроекта "Экология" - прим. ТАСС), а это две сообщающиеся реки, эта тема заслуживает внимания ученых, специалистов и, конечно, министерств, ведомств, которые имеют к ней отношение", - сказал Голубев.

По его словам, с 2007 года в бассейне реки Дон складывается напряженная водохозяйственная обстановка. Так, в 2015 году маловодность Дона создала серьезные проблемы для судоходства. "Мы дошли до ситуации, когда нам почти приходилось перегружать суда, пятитысячники не проходили. Но удержали ситуацию просто на краю, образно говоря", - пояснил губернатор.

Он отметил, что в бассейне реки Дон полностью или частично расположены 15 субъектов РФ, которые в разной степени используют ресурсы реки.

"У нас, например, в регионе Доном пользуются 2,5 миллиона жителей, которые живут в акватории реки Дон на территории региона. Вообще шесть отраслей экономики завязаны на реку, в данном случае, Дон. Это и водоснабжение, и рыба, и судоходство, и мелиорация, и так далее. Кажется, тема серьезная и касается большого количества регионов и, конечно, большого количества людей. Просил бы Вас дать поручение по этой теме для проработки этого вопроса", - сказал Голубев, обращаясь к главе государства.