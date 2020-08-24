Подъезд поврежденного взрывом дома в Ярославле признали пригодным для проживания

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Один из подъездов десятиэтажного дома в Ярославле, где произошел взрыва газа, по предварительным данным обследования, признали пригодным для проживания. Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"В рамках поручения специалистами института "Ярославльгражданпроект" проведено детальное обследование конструктивных элементов здания, даны предварительные выводы о состоянии дома. Главное, что мы понимаем на сегодня, - третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии и в нем возможно проживание жильцов", - написал Миронов.

По его словам, состояние первого подъезда дома ограниченно-работоспособное. "В этом подъезде мы можем только обеспечить доступ людей за личными вещами, это будет сделано в ближайшее время. Сопровождать жильцов в целях безопасности будут сотрудники МЧС и УВД. Второй подъезд поврежден больше всех и находится в аварийном состоянии", - добавил Миронов.

Он отметил, что ограничения на доступ будут сниматься поэтапно, по мере проведения противоаварийных и ремонтно-восстановительных работ. Сейчас в пункте временного размещения находится 101 человек, в том числе 25 детей.