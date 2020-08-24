Прокуратура попросила суд истребовать диагноз Навального из Омска по делу о клевете

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Прокуратура попросила суд, рассматривающий дело о клевете в отношении Алексея Навального, запросить больницу в Омске по поводу диагноза обвиняемого. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Прокуратурой заявлено ходатайство об истребовании из больницы в Омске, где проходил лечение Навальный, его диагноз", - сказала собеседница агентства.

Представитель прокуратуры также попросил о переносе заседания.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину Навальный не признает.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию.