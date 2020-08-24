В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции для пожилых до 4 сентября

ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов продлил режим обязательной самоизоляции для пожилых людей до 4 сентября включительно. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии продлен режим самоизоляции для лиц возрасте 65 и старше лет. Согласно указу, в целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте от 65 лет и старше установлен период самоизоляции с 24 августа по 4 сентября 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

По информации оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР, за последние сутки в республике выявили 32 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 4 830 случаев инфицирования, 4 274 жителя выздоровели, 26 пациентов умерли.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что Карачаево-Черкесия готова к третьему этапу снятия ограничительных мер, введенных в конце марта из-за пандемии. С 17 июля в республике в полном объеме начали работу объекты общественного питания, торговые центры, кинотеатры и гостиницы, были сняты ограничения на работу образовательных учреждений, органов ЗАГС, тренажерных залов и бассейнов. Обязательным остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.