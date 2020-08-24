Адвокат Навального сообщила, что он не приходил в сознание

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный не приходил в сознание и до сих пор находится в коме в немецкой клинике. Об этом сообщила один из его адвокатов Ольга Михайлова в понедельник в Мосгорсуде, где слушается жалоба на установление срока ознакомления с уголовным делом в отношении блогера о клевете в адрес ветерана.

"Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию, в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил, - сказала защитник. - С ним невозможно связаться, потому что он в коме". При этом она уточнила, что сведения о состоянии Навального получает от его супруги.

В этой связи суд отложил заседание на 15:00 мск 14 сентября.

Навальному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации). Вину он не признал. 3 августа Пресненский суд Москвы ограничил Навальному и его адвокатам срок ознакомления с материалами дела.

Как сообщалось ранее, следователь применил к Навальному меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ общественными деятелями. В комментарии он негативно высказался об участниках ролика, среди которых был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию.