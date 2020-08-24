Справка об эпидокружении понадобится в школах Кубани только перенесшим коронавирус детям

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Справка об эпидемиологическом окружении для занятий в школах Краснодарского края понадобится только детям, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию или были в контакте с больным инфекционным заболеванием. Другим детям для возобновления обучения справка не нужна, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства образования.

Ранее в социальных сетях региона появились записи о том, что детям для возобновления занятий требуется справка об эпидемиологическом окружении. Также пользователи социальных сетей высказывали мнение, что это повлечет большие очереди в поликлиниках города, а в частных медучреждениях справка такой формы слишком дорогая.

"Согласно рекомендациям министерства здравоохранения Краснодарского края, заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной организации необходимо только детям, перенесшим заболевание, и в случаях, если ребенок был в контакте с больным инфекционным заболеванием, в том числе коронавирусной инфекцией. Остальным школьникам справка об эпидемиологическом окружении не понадобится", - говорится в сообщении.

Уточняется, что письмо с такими рекомендациями было направлено министерством образования, науки и молодежной политики в муниципальные органы управления образованием.

На прошлой неделе в пресс-службе администрации региона сообщили, что обучение в школах Краснодарского края с 1 сентября начнется в очном режиме. В целом все школы готовы к началу учебного года. В целях профилактики коронавирусной инфекции торжественные линейки пройдут для 1-х, 9-х и 11-х классов. Родители могут присутствовать на празднике, соблюдая масочный режим. Согласно требованиям Роспотребнадзора ежедневно в школах будет проводиться термометрия, установлены обеззараживатели воздуха. В целях минимизации контактов учащихся школы разработали специальное расписание перемен и уроков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 23,4 млн человек, свыше 808 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 961 493 случая заражения, выздоровели 773 095 человек, умерли 16 448. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.