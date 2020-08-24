"Сенеж" научит лидеров проектов президентской платформы управлять командой в пандемию

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мастерская управления "Сенеж" начинает в понедельник обучение лауреатов проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" созданию и эффективному управлению командами в условиях пандемии. Об этом сообщает пресс-служба мастерской управления.

"Теме развития доверия в коллективе, персональной ответственности и вовлеченности каждого его участника посвящен второй модуль образовательной онлайн-программы "Звездный путь", тема которого "Развитие команды", - говорится в пресс-релизе, поступившем в ТАСС.

Как отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, профессиональная и слаженная команда - это одно из главных правил успеха любого проекта. "Именно поэтому мы посвятили один из модулей программы обучению работе с командой и выстраиванию каждым руководителем собственного маршрута для достижения качественных результатов, в том числе через формирование культуры персональной ответственности. Мы надеемся, что представленные модели, методы, инструменты наши слушатели реализуют на практике", - прокомментировал Комиссаров задачи второго модуля программы "Звездный путь".

По мнению проректора по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной, в сложившейся ситуации уже нельзя полагаться только на имеющийся опыт, знания и навыки. "Например, в постковидное время на первый план выходят навыки, которые позволяют нам видеть возможности для развития в быстро меняющейся среде, такие как адаптивность и гибкость. Сейчас выиграют в личном бренде, карьере те команды, управленцы и эксперты, которые будут внимательно наблюдать за средой, окружающей нас, будут адаптироваться к ней. Мы научим этому слушателей и даже попрактикуем - попытаемся на вебинарах использовать этот секрет успешности в современном мире", - сказала она.

Как рассказал в свою очередь автор и руководитель программы "Звездный путь" Александр Обрезков, вебинар "Доверие" основан на программе "Лидерство со скоростью доверия" по бестселлеру Стивена Кови. "Программа поможет сделать доверие из игнорируемого актива или пассива стратегическим преимуществом руководителя", - отметил Обрезков.

Онлайн-программа "Звездный путь", состоящая из четырех модулей, стартовала в конце апреля и завершится в конце декабря 2020 года. Она является частью работы по поддержке победителей проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".