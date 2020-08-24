СМИ: у троих членов делегации сирийского правительства в Женеве выявили коронавирус

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Коронавирус диагностирован у троих делегатов от сирийского правительства, прибывших в Женеву из Дамаска для участия в заседаниях редакционной группы Конституционного комитета Сирии, начавшихся в понедельник в штаб-квартире ООН в Женеве. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По его сведениям, делегации правительства и оппозиции направлены в карантин. Источники канала полагают, что следующие заседания редакционной группы Конституционного комитета будут перенесены.

Официального подтверждения этой информации с сирийской стороны пока не поступало.

В свою очередь Хади аль-Бахра, сопредседатель Конституционного комитета Сирии от оппозиционного Сирийского комитета по переговорам, заявил журналистам в Женеве, что, как информировали представители ООН, у трех из 45 членов редакционной группы выявлен коронавирус. Однако он не в курсе, о членах какой из трех делегаций идет речь. В начавшемся в понедельник в женевской штаб-квартире ООН заседании Конституционного комитета участвуют делегаты от правительства, оппозиции и гражданского общества. По словам аль-Бахры, на настоящий момент не ясно, в каком формате будут проводиться в дальнейшем дискуссии, и не придется ли их прервать, если имевшие контакт с заболевшими члены редакционной группы будут помещены в карантин.

Сопредседатель тем не менее позитивно оценил начало встречи. По его словам, в ходе утренних дискуссий проявилась определенная напряженность, связанная с тем, что представители правительства хотели, чтобы их называли "национальной делегацией". Однако затем редакционная группа приступила к обсуждению рабочего "документа о принципах", и во время этой работы атмосфера была позитивной. По его словам, такого мнения придерживаются все участники, а не только представители оппозиции. Аль-Бахра заявил, что у участников имеется настрой на продолжение работы, которая, как первоначально планировалось, должна была продолжаться в Женеве до конца нынешней недели.

Конституционный комитет Сирии был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Первое заседание комитета состоялось в Женеве 30 октября прошлого года. Созданная им редакционная группа из 45 человек провела в ноябре две сессии. Вторая сессия завершилась 29 ноября безрезультатно, так как не удалось согласовать повестку работы. После этого комитет не собирался из-за пандемии.