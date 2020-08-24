Академию футбола "Алания" открыли во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. /ТАСС/. Футбольная академия-интернат "Алания" для юных спортсменов Северной и Южной Осетии открылась в понедельник во Владикавказе. Обучаться тут смогут до 120 спортсменов, передает корреспондент ТАСС.

Объект полностью создан на внебюджетные средства в размере 250 млн рублей по инициативе главы республики Вячеслава Битарова.

"Сегодня знаменательный день, мы открываем академию футбола для юных воспитанников. Подобран грамотный тренерский коллектив, руководство академии, и, конечно, стоит задача, чтобы ребята участвовали во всех необходимых соревнованиях", - сказал на торжественной церемонии открытия руководитель республики.

В свою очередь главный тренер России по футболу Станислав Черчесов заверил, что воспитанникам академии будет оказана вся необходимая поддержка в консультировании по участию в соревнованиях. "В наше время тоже были интернаты, я сам учился в спецклассе, то есть были условия для занятия футболом. Но, конечно, не сравнить с тем, что сейчас создал Вячеслав Зелимханович, мы о таком могли только мечтать", - рассказал журналистам Черчесов.

Интернат расположился вблизи санатория "Осетия" - в курортной зоне Владикавказа, в экологически безопасном месте. Академия-интернат включает в себя пятиэтажное здание, где созданы комфортные условия для проживания юных спортсменов, два футбольных поля с трибунами, зеленую зону, автомобильную парковку. Обучаться здесь смогут до 120 спортсменов со всех районов Северной Осетии.

На сегодняшний день в учреждении уже завершен конкурсный отбор. В сотню лучших вошли дети из разных районов республики, которые теперь смогут пройти бесплатное обучение.

Углубленное школьное обучение

Игроки академии будут обучаться в школе №17 Владикавказа.

Помимо спортивного обучения для академистов разработана и система образования. Они смогут углубленно изучать иностранные языки и получат полноценное гуманитарное образование.

"Очень важно, чтобы ребята не отстали от образовательного процесса, поэтому большое внимание будет уделено и их школьному обучению, чтобы наравне со сверстниками они постигали азы науки тоже", - отметил Битаров.

Главным тренером академии назначен Владимир Рокунов, ранее возглавлявший молодежный состав "Мордовии". Он имеет тренерскую лицензию "А" УЕФА. В тренерский штаб также вошли 12 опытных специалистов, в прошлом профессиональных футболистов.

Для юношей также подготовлены теннисный и гимнастический залы, а также зал для занятий аэробикой. В скором времени на территории интерната расположится и workout-площадка, которая будет иметь весь необходимый инвентарь для тренировок - разноуровневые турники и брусья, рукоходы, шведские стенки, скамейки для тренировки пресса.

Также в 2021 году на территории академии появятся бассейн и дополнительное современное футбольное поле с натуральным покрытием, будет оборудован и тренажерный зал.