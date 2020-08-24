Студенческий фестиваль "Факультатив" пройдет в Архангельске 1 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Студенческий фестиваль "Факультатив" пройдет 1 сентября в Петровском парке в центре Архангельска. Мероприятие будет проведено с соблюдением требований безопасности, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"Учебный год в Архангельске начнется с большого студенческого фестиваля. <…> Все мероприятия пройдут с соблюдением требований безопасности, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что цель фестиваля - информирование первокурсников о возможностях самореализации в течение всего учебного года. В Петровском парке свои возможности представят общественные и студенческие объединения города и области: студенческие клубы, неформальные объединения, молодежные НКО. На площади перед театром драмы состоятся выступления молодых исполнителей и представителей творческих объединений, пройдут различные конкурсы. Приглашенной звездой праздника станет певец Niletto - Данил Прытков. Выбор хедлайнера был осуществлен по итогам голосования в соцсетях. Вход на фестиваль будет разрешен только в масках.

Как сообщили ТАСС в пресс-службах Северного Арктического федерального университета (САФУ) и Северного государственного медицинского университета (СГМУ), пока не принято решение, как первый день учебы будет проходить в вузах, будут ли торжественные мероприятия. "Пока решение не принято, возможно, что-то будет на улице для первокурсников", - сказали в пресс-службе СГМУ. Также в области пока не принято решение, как будет проходить 1 сентября в школах.