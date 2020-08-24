На соцподдержку жителей Воронежской области в 2020 году выделили почти 12 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Воронежской области направили в 2020 году на социальную поддержку населения почти 12 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба Воронежской областной думы, где подвели итоги работы регионального парламента VI созыва.

"Общий объем средств на меры соцподдержки воронежцев в 2020 году составит почти 12 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По ее данным, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов напомнил, что в регионе действует 141 мера соцподдержки для более 500 тыс. человек. Прирост собственных доходов региона в первую очередь направляется на повышение зарплаты медиков, педагогов социальных и культурных работников - с 2015 года дополнительные расходы консолидированного бюджета на эти цели составили почти 43,5 млрд рублей.

"Одной из основных для депутатского корпуса является ежегодная работа над принятием бюджета Воронежской области. Каждый раз при верстке главного финансового документа региона приоритетом для парламентариев является сохранение социальной направленности документа. Традиционно почти две трети расходов регионального бюджета последние пять лет приходится на отрасли социальной сферы. Благодаря этому в регионе максимально защищенными остаются все социально уязвимые категории граждан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального парламента, в 2019 году в Воронежской области началась реализация 11 национальных проектов, на которые направлено 18,8 млрд рублей. "Причем кабмином страны было утверждено, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета на нацпроекты в Воронежской области составит 98%. Но доля региона на их реализацию фактически превысила 43%. В этом году на реализацию нацпроектов в бюджете заложено почти 23 млрд рублей. И, несмотря на пандемию, задача реализации различных программ в их рамках остается приоритетной, как и необходимость парламентского контроля за расходованием этих средств", - говорится в сообщении пресс-службы Воронежской облдумы.