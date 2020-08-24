Учреждения допобразования в Петербурге начнут очную работу с 14 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Организации дополнительного образования в Санкт-Петербурге начнут работу в очном формате с 14 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Организации, осуществляющие деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, смогут возобновить учебный процесс лишь с 14 сентября", - говорится в сообщении.

Как пояснила в понедельник на пресс-конференции начальник отдела комитета по образованию Санкт-Петербурга Елена Спасская, организации начнут работу в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

"По нашим методическим рекомендациям, реализация программ дополнительного образования первого года обучения - это группа 15 человек, далее 12 человек и 10 человек. Поэтому, в принципе, если нормы санитарные позволяют распределить соответственно количество детей в группе и обеспечить социальную дистанцию, то группы не сокращаются, они остаются в количестве 15 человек", - добавила Спасская.

Ранее также сообщалось, что линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в Петербурге под открытым небом только для учащихся 1-х и 11-х классов. Процесс обучения также начнется в очном формате при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и Минпросвещения.