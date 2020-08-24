Минздрав Крыма опроверг сведения о жестоком обращении с детьми в доме ребенка Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Воспитанники дома ребенка "Елочка" в Крыму обеспечены всеми условиями для физического и психического развития, и в нем не случались инциденты, связанные с плохим уходом за детьми и жестоким обращением с ними, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики, размещенном на официальном сайте.

Ранее 23 августа 2020 года пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю сообщила, что следователи проверяют информацию о ненадлежащем уходе за детьми в доме ребенка, на который пожаловалась женщина, усыновившая одного из малышей.

"В доме ребенка созданы все условия для многостороннего воспитания и полноценной реабилитации детей-сирот, имеющих ограниченные возможности. Администрация учреждения подчеркивает, что в деятельности "Елочки" не случались инциденты, связанные с плохим уходом за детьми, жестоким обращением, проблемами с питанием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дом ребенка "Елочка" является единственным в Республике Крым учреждением для детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки, имеющих заболевания нервной системы, нарушения психики и поведения, слуха, зрения, в возрасте до четырех лет, и ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до семи лет. Вопросы соблюдения прав детей контролируются главным врачом учреждения. "Всем воспитанникам обеспечены необходимые условия для физического и психического развития, проводится постоянная работа по социальной адаптации и подготовке к жизни в обществе", - говорится на сайте министерства.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева в свою очередь сообщила ТАСС, что ранее не получала жалоб о ненадлежащем содержании или истощении воспитанников в доме ребенка "Елочка" в Симферополе. По ее обращению прокуратура республики проверяет эту информацию.

"Что касается того, что ребенок истощен и его ненадлежащим образом содержали, я обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по жалобе. Я бывала в "Елочке" неоднократно, до сих пор за время моей работы не было такой жалобы. Детей из "Елочки" берут много, но жалоб о том, что ребенок был истощенным, таких жалоб не было", - сообщила Клюева, которая с 2014 года является детским омбудсменом в Крыму. По ее словам, ребенок в настоящее время находится в приемной семье, которой он был передан на воспитание, а не на усыновление, как об этом сообщали ранее.