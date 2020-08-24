Эксперт: ростовский губернатор на встрече с президентом поднял основные проблемы региона

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным акцентировал внимание на основных проблемах регионах. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Во-первых, тема развития сельского хозяйства, развития культуры в области, и, конечно же, решения экологических задач, которые требуют не только региональных, но и федеральных усилий, потому что Дон - река, протекающая не только по Ростовской области, необходимость ее защиты имеет федеральное значение", - сказал Журавлев, касаясь основных региональных тем.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что Путин высоко оценил работу губернатора и по развитию сельского хозяйства, и по поддержке людей, которая "в условиях коронавируса очень важна". Журавлев пояснил, что в Ростовской области работает своя собственная программа адресной помощи. Президент РФ, в частности, пообещал на встрече с губернатором наградить аграриев Ростовской области, в 2020 году собравших высокий урожай зерновых хорошего качества.

Эксперт отметил, что по результатам встречи Голубева с президентом будут приняты решения, которые отразятся на жизни людей. "Люди это очень быстро почувствуют, что положительно скажется на рейтинге главы региона", - уверен собеседник агентства.