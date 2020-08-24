Плюс 400 тыс. заразившихся коронавирусом за выходные. Число заболевших продолжает расти

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за минувшие выходные примерно на 400 тыс. Всего на планете коронавирус был диагностирован у 23,4 млн человек, более 808,7 тыс. из них умерли.

США продолжают оставаться на первом месте по числу инфицированных, там выявлены уже более 5,7 млн заболевших. На втором месте Бразилия, где заразившихся на 2,1 млн меньше, чем в США, - 3,6 млн. Третью строчку занимает Индия, там на минувших выходных количество инфицированных превысило 3 млн. Замыкает пятерку ЮАР, где инфекция обнаружена примерно у 610 тыс. жителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовали детям с 12 лет носить, как и взрослым, защитные маски.

Ситуация в Латинской Америке

В Бразилии суточный прирост новых заразившихся стал снижаться с июля, в среднем за минувшую неделю выявляли около 38 тыс. заразившихся ежедневно. Выше этот показатель только в Индии (65,4 тыс.) и в США (43 тыс.).

Помимо Бразилии, тяжелой ситуация также остается в ряде государств Латинской Америки. В их числе Мексика (более 560 тыс. заразившихся), Перу (более 594 тыс.), Колумбия (свыше 541 тыс.) и Чили (398 тыс.), которые входят в первую десятку стран по количеству инфицированных. Аргентина, где общее число заразившихся достигло 342 тыс., поднялась с 20-й позиции в прошлом месяце на 12-ю.

Вспышки в Европе

Рост заболеваемости продолжает фиксироваться в ряде стран Европы, наиболее популярных у туристов в летний период. В частности, вспышки инфекции наблюдаются во Франции, где в субботу суточный прирост заболевших составил 3 602 новых случая, а в воскресенье - уже 4 897. Всего за время пандемии в стране коронавирусом заразились около 243 тыс. человек.