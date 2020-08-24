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Пандемия COVID-19

Плюс 400 тыс. заразившихся коронавирусом за выходные. Число заболевших продолжает расти

Всего на планете коронавирус диагностирован у 23,4 млн человек

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за минувшие выходные примерно на 400 тыс. Всего на планете коронавирус был диагностирован у 23,4 млн человек, более 808,7 тыс. из них умерли.

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США продолжают оставаться на первом месте по числу инфицированных, там выявлены уже более 5,7 млн заболевших. На втором месте Бразилия, где заразившихся на 2,1 млн меньше, чем в США, - 3,6 млн. Третью строчку занимает Индия, там на минувших выходных количество инфицированных превысило 3 млн. Замыкает пятерку ЮАР, где инфекция обнаружена примерно у 610 тыс. жителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовали детям с 12 лет носить, как и взрослым, защитные маски.

Ситуация в Латинской Америке

В Бразилии суточный прирост новых заразившихся стал снижаться с июля, в среднем за минувшую неделю выявляли около 38 тыс. заразившихся ежедневно. Выше этот показатель только в Индии (65,4 тыс.) и в США (43 тыс.).

Помимо Бразилии, тяжелой ситуация также остается в ряде государств Латинской Америки. В их числе Мексика (более 560 тыс. заразившихся), Перу (более 594 тыс.), Колумбия (свыше 541 тыс.) и Чили (398 тыс.), которые входят в первую десятку стран по количеству инфицированных. Аргентина, где общее число заразившихся достигло 342 тыс., поднялась с 20-й позиции в прошлом месяце на 12-ю.

Вспышки в Европе

Рост заболеваемости продолжает фиксироваться в ряде стран Европы, наиболее популярных у туристов в летний период. В частности, вспышки инфекции наблюдаются во Франции, где в субботу суточный прирост заболевших составил 3 602 новых случая, а в воскресенье - уже 4 897. Всего за время пандемии в стране коронавирусом заразились около 243 тыс. человек.

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Число инфицированных коронавирусом в Греции за сутки увеличилось на 284, что является максимальным суточным приростом с начала пандемии. Общее количество заразившихся в стране увеличилось до 8 664.

На Украине также фиксируются максимальные показатели суточного прироста. В частности, накануне было выявлено около 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, всего вирус был обнаружен у 106,7 тыс. человек. Украина вышла на седьмое место в Европе по числу случаев заражения коронавирусом, а за 21 августа оказалась на третьем месте среди стран континента по числу новых случаев заболевания. Коронавирус, в частности, был диагностирован у лидера партии "Батькивщина", депутата Верховной рады Юлии Тимошенко, чье состояние оценивается как тяжелое.

Самый высокий суточный показатель

В Азии по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией лидирует Индия, где за сутки было выявлено 61,4 тыс. новых случаев заражения, а общее число инфицированных превысило 3 млн. Около трех недель в Индии фиксируется самый высокий суточный показатель в мире.

В Иране число инфицированных на сегодняшний день составляет 361 тыс., в Южной Корее - 17,7 тыс., в Таиланде - 3,4 тыс.

Африка

Согласно распространенным в понедельник данным регионального представительства Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в странах Африки увеличилось за последние сутки на 10,1 тыс., до примерно 1,2 млн.

Больше всего инфицированных отмечено в ЮАР - 607 тыс. На втором месте Египет, где зафиксировали 97 тыс. заразившихся. В странах, расположенных южнее Сахары, высокие показатели заболеваемости отмечаются в Нигерии (51,9 тыс.) и Гане (43 тыс.). Также в лидерах Алжир, где более 41,4 тыс. заболевших.

Австралия и Новая Зеландия

Австралийские медики за последние сутки зарегистрировали 120 случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым низким показателем за семь недель. Общее число инфицированных в Австралии достигло 24 915 человек.

В Новой Зеландии за время пандемии было зарегистрировано 1 602 инфицированных. В данный момент на территории страны зарегистрированы 49 человек с активной формой заболевания. Один пациент госпитализирован и еще один ожидает подтверждения диагноза.

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АвстралияАлжирАргентинаБразилияЮАРУкраинаГанаНигерияМексикаПеруСШАИндияИранТаиландЕгипетКолумбияФранцияРеспублика КореяНовая ЗеландияТимошенко, Юлия ВладимировнаПандемия COVID-19
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