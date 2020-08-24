Плюс 400 тыс. заразившихся коронавирусом за выходные. Число заболевших продолжает расти

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за минувшие выходные примерно на 400 тыс. Всего на планете коронавирус был диагностирован у 23,4 млн человек, более 808,7 тыс. из них умерли.
США продолжают оставаться на первом месте по числу инфицированных, там выявлены уже более 5,7 млн заболевших. На втором месте Бразилия, где заразившихся на 2,1 млн меньше, чем в США, - 3,6 млн. Третью строчку занимает Индия, там на минувших выходных количество инфицированных превысило 3 млн. Замыкает пятерку ЮАР, где инфекция обнаружена примерно у 610 тыс. жителей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовали детям с 12 лет носить, как и взрослым, защитные маски.
Ситуация в Латинской Америке
В Бразилии суточный прирост новых заразившихся стал снижаться с июля, в среднем за минувшую неделю выявляли около 38 тыс. заразившихся ежедневно. Выше этот показатель только в Индии (65,4 тыс.) и в США (43 тыс.).
Помимо Бразилии, тяжелой ситуация также остается в ряде государств Латинской Америки. В их числе Мексика (более 560 тыс. заразившихся), Перу (более 594 тыс.), Колумбия (свыше 541 тыс.) и Чили (398 тыс.), которые входят в первую десятку стран по количеству инфицированных. Аргентина, где общее число заразившихся достигло 342 тыс., поднялась с 20-й позиции в прошлом месяце на 12-ю.
Вспышки в Европе
Рост заболеваемости продолжает фиксироваться в ряде стран Европы, наиболее популярных у туристов в летний период. В частности, вспышки инфекции наблюдаются во Франции, где в субботу суточный прирост заболевших составил 3 602 новых случая, а в воскресенье - уже 4 897. Всего за время пандемии в стране коронавирусом заразились около 243 тыс. человек.
Число инфицированных коронавирусом в Греции за сутки увеличилось на 284, что является максимальным суточным приростом с начала пандемии. Общее количество заразившихся в стране увеличилось до 8 664.
На Украине также фиксируются максимальные показатели суточного прироста. В частности, накануне было выявлено около 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, всего вирус был обнаружен у 106,7 тыс. человек. Украина вышла на седьмое место в Европе по числу случаев заражения коронавирусом, а за 21 августа оказалась на третьем месте среди стран континента по числу новых случаев заболевания. Коронавирус, в частности, был диагностирован у лидера партии "Батькивщина", депутата Верховной рады Юлии Тимошенко, чье состояние оценивается как тяжелое.
Самый высокий суточный показатель
В Азии по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией лидирует Индия, где за сутки было выявлено 61,4 тыс. новых случаев заражения, а общее число инфицированных превысило 3 млн. Около трех недель в Индии фиксируется самый высокий суточный показатель в мире.
В Иране число инфицированных на сегодняшний день составляет 361 тыс., в Южной Корее - 17,7 тыс., в Таиланде - 3,4 тыс.
Африка
Согласно распространенным в понедельник данным регионального представительства Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в странах Африки увеличилось за последние сутки на 10,1 тыс., до примерно 1,2 млн.
Больше всего инфицированных отмечено в ЮАР - 607 тыс. На втором месте Египет, где зафиксировали 97 тыс. заразившихся. В странах, расположенных южнее Сахары, высокие показатели заболеваемости отмечаются в Нигерии (51,9 тыс.) и Гане (43 тыс.). Также в лидерах Алжир, где более 41,4 тыс. заболевших.
Австралия и Новая Зеландия
Австралийские медики за последние сутки зарегистрировали 120 случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым низким показателем за семь недель. Общее число инфицированных в Австралии достигло 24 915 человек.
В Новой Зеландии за время пандемии было зарегистрировано 1 602 инфицированных. В данный момент на территории страны зарегистрированы 49 человек с активной формой заболевания. Один пациент госпитализирован и еще один ожидает подтверждения диагноза.