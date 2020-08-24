До 50 тыс. человек смогут присоединиться к онлайн-форуму "iВолга" в ПФО

ТАСС, 24 августа. Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга" стартовал в Самарской области в понедельник, впервые форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам, спикерам и зрителям присоединиться к мероприятиям из любой точки мира. Об этом ТАСС сообщила директор форума Кристина Гнатюк.

Форум проходит под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО в восьмой раз. Его организатором является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

"С 24 по 28 августа молодежный форум "iВолга" впервые проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира. Штаб форума располагается в ресурсном центре добровольчества Самарской области. Все предыдущие годы "iВолга" проходила на территории Самарской области на Мастрюковских озерах. Ежегодно на фестивальной поляне собирались 2 тысячи человек, в этом количество резидентов осталось прежним, но зрителями дистанционной "iВолги" могут стать до 50 тысяч человек", - отметила собеседница агентства, добавив, что платформа адаптирована и для участников с ограниченными возможностями здоровья - слабовидящих и слабослышащих.

Она уточнила, что образовательная программа форума направлена в том числе и на развитие soft skills, то есть на усиление навыков, важных для развития карьеры, но не связанных с конкретной предметной областью. Обучение будет вестись по четырем сменам: "Наша Победа" для молодых людей, заинтересованных в развитии сферы патриотического воспитания и сохранении исторической памяти, "Наука и цифровые технологии" для студентов и аспирантов, занимающихся научно-технической деятельностью, "Территория для жизни" - для урбанистов, архитекторов, дизайнеров и экологов и "Мой бизнес" - для экономистов и молодых предпринимателей.

Спикерами форума станут эксперты - общественники, предприниматели и др. Также в рамках форума пройдут конкурсы грантов Фонда гражданского общества ПФО и конкурс молодежных проектов Росмолодежи.

"Кроме того, запланировано проведение интерактивных мероприятий: утренняя зарядка, завтрак с шефом, онлайн-квиз, иммерсивный спектакль, онлайн-концерт и обеденный диджей-сет, и вечер со звездой. Мы сделали все, чтобы участники получили новые знания и каждый смог окунуться в уникальную атмосферу "iВолги", - добавила Гнатюк.