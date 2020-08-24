В Хайкоу объявлено о создании Центра охраны и изучения хайнаньских гиббонов

ХАЙКОУ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР одобрило создание Центра охраны и изучения хайнаньских гиббонов. Об этом, как пишет местный информационный ресурс "Наньхайван", было объявлено по итогам состоявшегося 20-21 августа в Хайкоу (южная провинция Хайнань) международного симпозиума, посвященного проблеме охраны находящихся на грани исчезновения хайнаньских гиббонов.

Новый исследовательский центр будет работать при Государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР. На симпозиуме было также объявлено о создании Ассоциации добровольцев по охране хайнаньских гиббонов.

"Хайнаньский гиббон, находящийся под защитой государства, является самым древним из сохранившихся видов гиббона в мире. Этот вид проживает только в Китае. В настоящее время осталась лишь одна популяция этих приматов, насчитывающая 30 особей, которые живут в тропических лесах острова Хайнань. Международный союз охраны природы признал хайнаньского гиббона исчезающим видом, который возглавляет первую строчку среди 25 других исчезающих видов приматов в мире", - сообщили местные СМИ.

Участниками симпозиума была отмечена важность и неотложность задачи для Хайнаня, Китая и всего мира по защите хайнаньской популяции гиббонов, восстановления тропических лесов как среды их естественного обитания и построения экологической цивилизации, в которой человек и природа сосуществуют в гармонии, пишет ресурс.

"Из-за неконтролируемой охоты и масштабной вырубки лесов численность хайнаньских гиббонов на острове с 50-х годов прошлого столетия сократилась с 2 000 особей до семи особей в 1980-х годах. Чтобы спасти их от полного вымирания, местное правительство создало заповедник Баванлин в районе, где были обнаружены последние оставшиеся в живых приматы этого вида. После этого в заповедной зоне началась интенсивная посадка деревьев, которые жизненно необходимы для этих приматов. За последние два десятилетия было высажено порядка 100 тыс. деревьев, что позволило восстановить целостность лесных массивов", - отмечает издание.

Хайнаньские гиббоны, сохранившиеся в настоящее время только на этом китайском острове, редко спускаются на землю, предпочитая жить на деревьях на высоте примерно 10 метров. Все это существенно затрудняет их содержание и увеличение популяции в искусственных условиях.