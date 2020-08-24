Роспотребнадзор отменил запрет на туристические экскурсии в музеи

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор снял запрет на прием туристско-экскурсионных групп в музеях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Роспотребнадзором в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением Министерства культуры Российской Федерации внесены изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В актуализированных методических рекомендациях отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле, а при улучшении эпидемической ситуации возможно смягчение и других требований.

"Музеи и музеи-заповедники играют важнейшую роль для туристической отрасли нашей страны, и возобновление приема туристско-экскурсионных групп станет еще одним шагом на пути к восстановлению привычной жизни учреждений культуры. Первый опыт работы с посетителями при соблюдении всех мер безопасности поможет музеям при организации работы и с туристическими компаниями", - приводит пресс-служба Минкультуры слова министра Ольги Любимовой.

Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что министерство обратилось в Роспотребнадзор с предложением внести изменения в методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях.