В Воронежской области наградят мужчину, пытавшегося спасти пять человек из сливной ямы

ВОРОНЕЖ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Воронежской области наградят 52-летнего мужчину, который пытался спасти в сливной яме пятерых человек. К награде также посмертно представят его 24-летнего сына. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Выживший мужчина 1968 года рождения получит награду за попытку спасти погибших, посмертно наградят и его сына 1996 года рождения. Ходатайства на награды готовятся по распоряжению губернатора. Также эта семья получит материальную помощь, сумма и механизм выделения денег также прорабатываются", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В воскресенье около 19:00 в поселке совхоза "Воронежский" в Новоусманском районе Воронежской области шесть человек упали в сливную яму. Из них пятеро погибли - двое мужчин 1985 и 1997 годов рождения, женщина 1985 года рождения и двое детей двух и восьми лет. Шестого пострадавшего, мужчину 1968 года рождения, госпитализировали, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на территории Воронежской области после трагедии в Новоусманском районе начнется инвентаризация всех колодцев на землях муниципалитетов.

По версии следствия, первой в яму упала 2-летняя девочка, наступившая на край приоткрытой крышки канализационного люка. Пытаясь оказать помощь ребенку, в яму спрыгнула мама девочки, ее 8-летняя сестра и отец, а также соседи, один из которых, резко почувствовав себя плохо, выбрался из ямы.