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Госпитализация Алексея Навального
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Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Навального

Он продолжает оставаться в искусственной коме, острой угрозы жизни нет
Здание клиники "Шарите" в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный Вячеслав Филиппов/ТАСС
Описание
Здание клиники "Шарите" в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный
© Вячеслав Филиппов/ТАСС

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, продолжает оставаться искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы. Об этом говорится в сообщении клиники, распространенном в понедельник.

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"Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна", - говорится в сообщении.

"В настоящее время нет острой угрозы жизни [Навального]", - пишут медики.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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