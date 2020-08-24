Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Навального

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, продолжает оставаться искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы. Об этом говорится в сообщении клиники, распространенном в понедельник.
"Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна", - говорится в сообщении.
"В настоящее время нет острой угрозы жизни [Навального]", - пишут медики.