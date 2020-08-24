Кузнецова попросила Рособрнадзор проверить образовательные программы в интернатах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка направила письмо в Рособрнадзор с просьбой проверить образовательные программы домов-интернатов. По ее мнению, потенциал детей в этих учреждениях не реализуется должным образом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба омбудсмена.

"На этой неделе мы отправили письмо в Рособрнадзор с просьбой организовать проверку образовательных программ в ДДИ. Мы видим, что у этих детей есть огромный потенциал, но, к сожалению, он не реализуется. Поэтому пока ведомства согласовывают документы, мы в ручном режиме работаем с каждым случаем", - цитирует пресс-служба Кузнецову.

Сообщается, что ранее аппарат омбудсмена провел мониторинг деятельности детских домов-интернатов, "в результате которого были выявлены множественные нарушения преимущественно в сфере медицинского обслуживания детей и их образования".

В 2019 году итоги такой проверки Кузнецова представила на встрече с президентом Владимиром Путиным и предложила реформировать деятельность этих учреждений с целью качественного улучшения жизни детей. В результате Минтрудом России при участии экспертов, в том числе аппарата уполномоченного, подготовлен соответствующий комплекс мер. В настоящее время документ находится в правительстве РФ на согласовании, уточняет пресс-служба.