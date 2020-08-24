Ростовский аэропорт Платов достиг пика пассажиропотока в текущем году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток ростовского аэропорта Платов 22 августа превысил 13,5 тыс. человек в сутки, что является максимальным значением с начала возобновления полетов за границу, а также с начала 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиахаба.

"Международный аэропорт Платов (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") в минувшие выходные обслужил пиковое число пассажиров на внутренних и зарубежных рейсах с момента открытия международного авиасообщения. В субботу, 22 августа, пассажиропоток ростовского авиаузла составил 13 545 человек - это максимальный показатель с начала полетной программы за рубеж из Платова, а также с начала года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в субботу Платов отправил и принял 21 рейс между Ростовом-на-Дону и городами Турции. Авиакомпания Turkish Airlines выполнила регулярный рейс по маршруту Стамбул - Ростов-на-Дону - Стамбул. Полеты на турецкие курорты выполнили четыре авиакомпании - Azur air, "Икар", Royal Flight и "Уральские авиалинии". Первые три перевозчика 22 августа выполнили рейсы через Платов в Турцию и в обратном направлении из Екатеринбурга, Уфы, Самары, Красноярска, Сургута, Омска и Челябинска. Самым популярным направлением на турецком побережье у россиян является Анталья, куда за сутки вылетело 4 тыс. человек, что соответствует пассажиропотоку из Ростова-на-Дону в Москву.

В пятницу в пресс-службе Платова сообщали, что за первые десять дней после возобновления авиасообщения между Ростовом-на-Дону и курортными городами Турции из ростовского аэропорта вылетело 25 тыс. человек. При этом количество пассажиров, отправившихся в Анталью, вдвое превышает прошлогодние объемы перевозок.

Сообщалось, что на территории Платова начали работать выездные лаборатории для тестирования прибывающих пассажиров, в том числа из-за границы, на наличие новой коронавирусной инфекции.