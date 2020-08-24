NYT: сбор данных в ходе общенациональной переписи в США может завершиться 30 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Сбор информации в ходе общенациональной переписи в США может завершиться 30 сентября. Такое мнение высказал в опубликованном в понедельник в газете The New York Times интервью представитель Бюро переписи Тимоти Олсон.

"У нас достаточно сотрудников, они работают результативно, и мы продолжаем набор людей для проведения переписи, - отметил он. - Я считаю, что у нас хорошие шансы на то, чтобы завершить сбор данных к 30 сентября".

В то же время, как отметила газета, по оценкам экспертов еще около трети от общего числа американских домовладений не предоставили информацию в ходе переписи из-за пандемии коронавируса, и в связи с этим "у экспертов возникают вопросы по поводу того, будет ли перепись 2020 года достаточно точной для того, чтобы на основании ее результатов принимать важные решения".

Перепись в США проводится с 1790 года каждые 10 лет. В нынешнем году она пройдет уже в 24-й раз и должна охватить порядка 143 млн домохозяйств. Участие в переписи является обязательным. Сведения, собранные в ходе переписи, необходимы, в частности, для изменения границ избирательных округов при проведении выборов в Палату представителей Конгресса США и в законодательные собрания отдельных штатов.