В Мурманской области создадут консорциум "Вернадский"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Научно-образовательный консорциум "Вернадский" появится в Мурманской области, сообщил в понедельник президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на встрече с губернатором региона Андреем Чибисом.

"Нами уже подписано 14 соглашений [о создании консорциумов] и осуществляется 120 проектов в рамках этих соглашений. Мы хотели бы сегодня подписать соглашение с губернатором Мурманской области", - сказал Садовничий.

Как следует из меморандума о намерении создать консорциум "Вернадский - Мурманская область", решение принято в целях реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года".

Программа "Вернадский" была предложена ректором МГУ имени М. В. Ломоносова. Она предусматривает, что ведущие университеты устанавливают четкие связи с университетами в регионах по своим наиболее продвинутым направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.