Власти Оренбуржья разрешили открыться ресторанам и кафе

ТАСС, 24 августа. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ, согласно которым в регионе разрешается работать заведениям общепита. Собственники объектов должны обеспечить установку столов в отведенных залах на расстоянии полутора метров друг от друга, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства области.

"Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в Оренбургской области. Внесены изменения, возможность которых рассматривали еженедельно на каждом заседании оперативного штаба: возобновляют свою работу заведения общепита", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что проведение массовых мероприятий - банкетов, поминальных обедов - на объектах общественного питания по-прежнему не допускается до особого распоряжения. Кроме того, продолжает действовать запрет на работу кальянных.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Оренбуржье зарегистрировано 9 348 случаев заражения коронавирусом, 7 677 человек выздоровели, еще 71 житель региона умер. Область находится на первом этапе снятия ограничений. Разрешены занятия спортом на улице, прогулки. Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские. Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте. Работают все предприятия торговли, но с ограничением по количеству посетителей, с ограничениями работают летние кафе, открыты парки и скверы.