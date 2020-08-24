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Лукашенко подписал указ о взаимном признании с Россией решений по нарушениям ПДД

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о взаимном признании с Россией решений по административным нарушениям в области дорожного движения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения", - цитирует пресс-службу агентство БелТА.

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