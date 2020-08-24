В Севастополе в программе туров с кешбэком участвует девять отелей

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Программа поддержки внутреннего туризма, предполагающая возврат части стоимости поездки на туры внутри России, включает предложения от трех туроператоров и девяти отелей Севастополя, сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.

"В рамках программы от города Севастополя принимают участие три туроператора и девять отелей. Особой популярностью у туристов пользуются туры военно-патриотической направленности", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Марии Литовко, курирующей в правительстве вопросы туризма.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров или проживания, стартовала 21 августа и продлится неделю, до 28 августа включительно. В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей.