Продлен запрет на движение большегрузов по трассе из Удмуртии в Кировскую область

ИЖЕВСК, 24 августа. /ТАСС/. Запрет на движение большегрузов на участке трассы в Ярском районе Удмуртии продлили до 30 октября, сообщили в пресс-службе "Удмуртавтодора".

"В связи с выявлением дефектов и повреждений, не допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, вводится временное ограничение движения на автомобильной дороге общего пользования Удмуртской Республики Орловский - граница Кировской области. Ограничивается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн на период по 30 октября 2020 года", - сказано в сообщении.

Автовладельцев попросили по возможности выбирать другой маршрут поездки в Кировскую область, в частности, путь через населенные пункты Игра, Селты и Сюмси.

Ранее ТАСС сообщал, что запрет вводится до 21 августа.

Дорогу в Ярском районе Удмуртии, которая на северо-западе соединяет республику с Кировской областью, закончат ремонтировать в 2020 году. Работы были запланированы на двух участках общей протяженностью 7,4 км. На реконструкцию планировалось выделить более 260 млн рублей.

Дорогу начали ремонтировать несколько лет назад. Общая протяженность участка, который реконструируют к концу 2020 года, составит 22,1 км. В 2017 году на работы выделяли порядка 130 млн рублей, в 2018 году - около 218 млн рублей, в 2019 году - около 162 млн рублей. Общая сумма составит порядка 770 млн рублей. Участок трассы со стороны Кировской области уже отремонтирован.