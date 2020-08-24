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Пандемия COVID-19

Вакцина для Белоруссии и предсказание пандемий. Главное о коронавирусе за 24 августа

© Петр Ковалев/ТАСС, архив
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 961 493 случая заражения, из них новых — 4744. За сутки умерли 65 человек, за весь период — 16 448.
  • Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса.
  • Центр имени Гамалеи запросил разрешение начать третий этап испытаний вакцины "Спутник V". Договоры на страхование уже заключили 40 тыс. добровольцев.
  • В России создают систему прогнозирования пандемий на базе искусственного интеллекта.
  • В Дагестане фиксируют рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией. 

Москва

  • Всего зафиксировано 257 749 случаев заражения, из них новых — 625.
  • В МГУ учебный год начнется 1 сентября в очном формате, дистанционно будут обучаться иностранные студенты.
  • В Москве большинство детей школьного возраста переболели коронавирусом в легкой форме, только 8% потребовалась госпитализация, заявила заммэра Анастасия Ракова. О том, какие изменения ждут школьников в новом учебном году, можно почитать здесь.

Мир

  • Всего зафиксировано более 23,5 млн случаев заражения, умерли более 809 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Ученые Гонконга впервые зарегистрировали факт повторного заражения коронавирусом. Сообщается, что мужчина заново заразился после поездки в Испанию, где вирус мог мутировать. 
  • ВОЗ: к партнерству по вакцинам от коронавируса присоединились 172 страны, сейчас "в портфеле насчитывается девять вакцин".
  • Еврокомиссия выделила €81,4 млрд по программе борьбы с безработицей, средства планируют распределить среди 15 стран ЕС.
  • Власти США разрешили переливание плазмы крови переболевших пациентов для лечения COVID-19.
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