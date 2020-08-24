Заявление представителя Charite о состоянии здоровья Навального. Полный текст

Начиная с выходных врачи берлинской университетской клиники Charite занимаются лечением Алексея Навального. Пациент находится в отделении интенсивной терапии и по-прежнему остается в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное, но острой угрозы жизни в настоящее время нет.

Команда врачей провела тщательное обследование пациента после его прибытия. Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна, и было инициировано проведение дальнейшего многообразного анализа. Действие отравляющего вещества, то есть блокирование холинэстеразы в организме, многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях.

В соответствии с диагнозом пациента лечат противодействующим веществом - атропином. Исход заболевания остается неясным, по состоянию на текущий момент нельзя исключать долгосрочных последствий, в особенности, в области нервной системы.

Лечащие врачи находятся в тесном контакте с супругой Алексея Навального. По договоренности с его супругой Charite исходит из того, что публичное сообщение о состоянии здоровья в его интересах.