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Госпитализация Алексея Навального

Заявление представителя Charite о состоянии здоровья Навального. Полный текст

Клиника Charite, где сейчас находится Алексей Навальный
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Немецкая клиника, где сейчас находится Алексей Навальный, выпустила сообщение о состоянии его здоровья. ТАСС публикует полный текст заявления представителя Charite Мануэлы Цингль

Начиная с выходных врачи берлинской университетской клиники Charite занимаются лечением Алексея Навального. Пациент находится в отделении интенсивной терапии и по-прежнему остается в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное, но острой угрозы жизни в настоящее время нет.

Команда врачей провела тщательное обследование пациента после его прибытия. Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна, и было инициировано проведение дальнейшего многообразного анализа. Действие отравляющего вещества, то есть блокирование холинэстеразы в организме, многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях.

В соответствии с диагнозом пациента лечат противодействующим веществом - атропином. Исход заболевания остается неясным, по состоянию на текущий момент нельзя исключать долгосрочных последствий, в особенности, в области нервной системы.

Лечащие врачи находятся в тесном контакте с супругой Алексея Навального. По договоренности с его супругой Charite исходит из того, что публичное сообщение о состоянии здоровья в его интересах.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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